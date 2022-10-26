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В Новосибирской области мобилизованные выполнили боевые стрельбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Призванные в рамках частичной мобилизации военные в ходе боевого слаживания подразделений выполнили стрельбы в составе взводов на одном из полигонов Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области.

Мобилизованные продолжают совершенствовать индивидуальную выучку и действия в составе подразделений с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения. Так, солдаты в составе взводов отработали упражнения стрельб с использованием автоматов Калашникова АК-12, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

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Боевая стрельба велась как в дневное, так и в ночное время суток по различным типам мишеней, имитирующих живую силу и технику противника на расстоянии от 100 до 600 м.

Кроме того, совместно с инструкторами подразделения учились определять правильные секторы для стрельбы, маршруты выдвижения и развертывания в боевые порядки.

«Проходит боевое слаживание на высшем уровне. Тактическая и огневая подготовка. На срочной службе обучали по-другому. Здесь к каждому индивидуальный подход: определенное оружие прикрепляют за тем, кто владеет им лучше всего», — сказал мобилизованный Олег.

Он добавил, что не ждал, пока придет повестка, пошел в военкомат сам.

Ранее, 25 октября, в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Корнет». Мобилизованные стреляли из 82-миллиметрового гладкоствольного миномета «Василек», противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости полномасштабного производства экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. Он добавил, что кабмин выделил дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования.

21 октября Минобороны сообщило, что мобилизованные в Республике Бурятия учатся поражать бронетехнику противника из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на разных дальностях.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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