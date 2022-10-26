Мобилизованные выполнили боевые стрельбы в Самарской области

Мобилизованные выполнили боевые стрельбы на одном из полигонов Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области. Об этом в среду, 26 октября, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что подразделения совершенствовали слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении боевых стрельб в ночное время из АК-74, пулеметов «Печенег» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Согласно информации военного ведомства, в ходе проведения боевых стрельб личный состав вел огонь как по неподвижным, так и по движущимся мишеням на расстоянии до 800 м.

Сообщается, что мобилизованные отработали элементы комплекса действий при стрельбе, а также изучили основные тактико-технические характеристики вверенного вооружения.

По данным Минобороны, ранее военнослужащие прошли курс специальной подготовки, минно-взрывного дела, тактической медицины и армейской тактической стрельбы.

Ранее, 22 октября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал завершающий этап подготовки мобилизованных. Как рассказал журналист, военнослужащие отрабатывают передвижение тройкой по местности. При этом инструкторы разбирают ошибки прямо во время подготовки.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».