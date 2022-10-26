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В Екатеринбурге прошла свадебная церемония для мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Свердловской области была организована специальная церемония бракосочетания для мобилизованных граждан. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Торжество началось с входа молодоженов в зал регистрации под аккомпанемент марша Мендельсона. Регистратор произнесла вступительную речь, а затем уточнила у каждой пары, является ли их желание вступить в брак обдуманным, взаимным и добровольным.

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Будущие супруги подтвердили свое решение подписями в специальной книге и обменялись кольцами. Затем специалист вручила свидетельство о регистрации брака.

Новобрачные мобилизованный Степан и Оксана знакомы с детства, желание пожениться у них зрело давно. Мобилизация сыграла решающую роль в этом вопросе.

В прошлом Степан служил в танковых подразделениях в составе экипажа танка Т-72.

«Эмоции переполняют. Нас будут направлять в учебный центр, там будем проходить подготовку. Тот, кто остается в стороне, является трусом», — сказал Степан.

Его супруга добавила, что считает поступок мужа правильным, и пообещала ждать возвращения Степана со спецоперации.

«Мы идем всегда навстречу мобилизованным, поддерживаем и помогаем в этом вопросе создания семьи. Они заранее были осведомлены о том, где и во сколько пройдет церемония. Самостоятельно выбрали кольца, мы им предоставили транспорт», — сказал врио военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков.

Если мобилизованный принял решение жениться, то он должен изъявить о своем желании командиру воинской части, если он уже непосредственно прибыл в расположение или находится в военном комиссариате.

2 октября в Краснодарском крае была организована специальная церемония бракосочетания для мобилизованных граждан. Мероприятие прошло в пункте сбора и подготовки. Желание узаконить свои отношения изъявили восемь пар.

Ранее, 29 сентября, в Богучаре Воронежской области семь пар из Белгородской области в один день зарегистрировали брак. Молодые мужья являются мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку на полигоне Западного военного округа (ЗВО).

Президент России Владимир Путин 21 сентября, объявляя о начале частичной мобилизации, указал на необходимость данной меры для защиты родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности россиян.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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