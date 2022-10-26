Эксперты предсказали позицию Израиля по Украине после выборов

Израиль не будет менять свою балансирующую между Москвой и Киевом позицию после выборов в кнессет. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные «Известиями».

С начала спецоперации России на Украине Израиль отказывается поставлять Киеву оружие, несмотря на давление со стороны США. Однако накануне выборов в кнессет 1 ноября израильские политики заявили, что могут пересмотреть свою оружейную политику. «Известия» направили запрос в МИД Израиля по поводу потенциальных поставок вооружений Украине.

Между тем, как рассказал израильский политолог Зеэв Ханин, радикальных изменений в политике Израиля по отношению к РФ или Украине после выборов 1 ноября «не ожидается».

«Радикальных изменений после выборов не предвидится. Но изменить ситуацию может дальнейшее укрепление военно-стратегического партнерства Москвы и Тегерана», — сказал он «Известиям».

Президент Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен в беседе с «Известиями» предположил, что Лапид в случае победы на выборах станет «больше критиковать Россию в свете <…> на Украине и сотрудничества Москвы с Ираном».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обещай оружие: Израиль может начать военные поставки Украине