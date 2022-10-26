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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидает москвичей в среду, 26 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4.

Днем ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — южный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Ранее, 25 октября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» спрогнозировал облачную погоду с дождем в среду. По его словам, дождь будет по-настоящему осенний.

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