Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидает москвичей в среду, 26 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4.
Днем ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — южный ветер со скоростью 2–7 м/c.
Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.
Ранее, 25 октября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» спрогнозировал облачную погоду с дождем в среду. По его словам, дождь будет по-настоящему осенний.