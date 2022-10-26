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FP уличил Саудовскую Аравию и Иран в желании «поставить США синяк»

FP: Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию и хотят «поставить США синяк под глазом»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Поддержка России Саудовской Аравией и Ираном ведет к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 25 октября, написал журнал Foreign Policy со ссылкой на сотрудников Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайеха и Чинцию Бьянко.

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«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону «синяк под глазом», — пишет издание.

Как отметили авторы статьи, Саудовская Аравия и Иран, как правило, выступают на разных сторонах в конфликтах. Однако, по мнению экспертов, на данный момент им выгодна поддержка России для укрепления влияния против США, а также для сопротивления давлению со стороны Запада.

«По сути, Вашингтону следует пересмотреть свои парадигмы мышления, основанные на устаревшей предпосылке о гегемонии США на Ближнем Востоке», — заключили обозреватели FP.

Ранее в этот же день заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито сообщила, что углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США.

17 октября издание Advance написало, что напряжение в отношениях США и Саудовской Аравии приводят к тектоническим геополитическим сдвигам, которые способны изменить карту мировых союзов. По словам автора статьи, теперь можно смело говорить о том, что страна встала на сторону российского лидера Владимира Путина, а не американского президента Джо Байдена.

Накануне журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал, что из-за политики Байдена союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой. Он отметил, что если глава Белого дома решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника, который помогает США поддерживать баланс сил на Ближнем Востоке в противовес Ирану.

При этом тогда же министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не вставал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти. По его словам, данный шаг, единогласно одобренный странами ОПЕК+, был сугубо экономическим.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.

Однако решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, сенатор Крис Мерфи заявил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

В Москве, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.

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