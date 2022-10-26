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Мобилизованных во Владимирской области проводили на боевое слаживание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России 26 октября опубликовало кадры торжественной отправки мобилизованных граждан в воинские части для боевого слаживания.

Церемония отправки прошла на железнодорожном вокзале города Коврова. В мероприятии участвовали представители администрации региона, духовенства, артисты, а также военный оркестр.

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Перед отправкой для мобилизованных и добровольцев прошли занятия по боевой подготовке на одном из полигонов Западного военного округа во Владимирской области.

Мобилизованные прошли курс боевой подготовки с учетом их военно-учетной специальности, а также обучились боевому слаживанию в составе своих подразделений.

Отмечается, что военные получили новые навыки (ведение разведки, корректирование огня артиллерии при помощи беспилотников и др.) и сдали нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Ранее, 22 октября, корреспондент «Известий» показал кадры завершающего этапа подготовки мобилизованных россиян.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, это было сделано, чтобы обеспечить суверенитет и целостность территорий страны.

Россия начала специальную операцию после обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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