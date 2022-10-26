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Госдума рассмотрит проект нового федерального бюджета 26 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума 26 октября рассмотрит в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Как выяснили «Известия», законопроект не рекомендовал к принятию комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в КПРФ и в партии «Справедливая Россия — За правду» также готовы выступить против.

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Поддержать законопроект, который на заседании представит глава Минфина Антон Силуанов, готовы в «Единой России», ЛДПР и «Новых людях». При этом вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщал, что в проекте бюджета не заложили средства на увеличение зарплат учителей, хотя 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Это необходимо исправить, уточнил он.

Как объяснил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комитет не поддержал этот проект бюджета из-за сокращения финансирования трех программ, в том числе «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».

«Нас не устраивает, что правительство как в хорошей экономической ситуации, так и в плохой, выжимает доходы из экономики. Оно оставляет их без движения, вместо того чтобы на эти деньги развивать отрасли промышленности, создающие максимальную добавленную стоимость», — добавил «Известиям» глава комитета по защите конкуренции, зампред фракции «Справедливой России — За правду» Госдумы Валерий Гартунг.

Как рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, диалогом с Минфином партия в целом удовлетворена.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известиям»:

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