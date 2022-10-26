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Байден не будет инициировать возможный диалог с Путиным на саммите G20

Риши Сунак договорился встретиться с Джо Байденом на саммите G20

Новый премьер Британии Сунак и президент США Байден обсудили ситуацию на Украине
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается в пресс-релизе Даунинг-стрит, опубликованном во вторник, 25 октября.

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Байден поздравил Сунака с вступлением в должность премьера и подчеркнул, что Великобритания остается ближайшим союзником Соединенных Штатов Америки.

«Лидеры обсудили масштабы британо-американского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский регион, где пакт AUKUS является частью наших усилий по укреплению стабильности и противодействию пагубному влиянию Китая», ― говорится в заявлении.

Также Сунак и Байден отметили свои важные роли в поддержке Украины.

Оба лидера выразили надежду встретиться лично на предстоящем саммите G20 в Индонезии в середине ноября.

Ранее в этот день Риши Сунак провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Белый дом заявил, что Джо Байден не будет выступать с инициативой диалога с Владимиром Путиным на саммите G20.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

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