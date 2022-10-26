Главред RT Симоньян сообщила о запрете въезда в Армению
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 25 октября.
«Константину Затулину (депутату Госдумы. — Ред.), много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала Симоньян.
Сам Затулин уточнил, что армянский парламент назвал его въезд в страну нежелательным. Он посчитал запрет на въезд в Армению «оскорбительным шагом».
Накануне Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с российским журналистом Антоном Красовским.