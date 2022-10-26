Военкор «Известий» увидел новую тактику применения танков в ДНР

Первая Славянская бригада НМ ДНР продолжает продвигаться вперед на авдеевском направлении. Пехота союзных войск приближается к поселкам Опытное и Водяное при массированной поддержке огнем артиллерии и бронетехники, передает корреспондент «Известий».

«Работаем по трубе, где противник скопил БК (боекомплекты) на Авдеевском направлении, в районе населенного пункта Водяное», — знакомит с обстановкой офицер танкист.

«Труба» — большой бетонный водосток в районе кольцевой автотрассы, их используют в качестве укрытий, вокруг между поселками ровная местность и поразить подобную цель навесом из классической артиллерии очень сложно, практически невозможно.

На импровизированном пункте управления с пультами от квадрокоптеров несколько человек наблюдают за машиной, местностью и результатами огня. Сейчас один из основных приемов — это огневые налеты с закрытых позиций, вне прямой видимости. Поэтому экипаж не может наводиться через свои приборы, огонь ведется с помощью корректировки с БПЛА.

«Противник быстро вычисляет и реагирует контрбатарейным огнем. Делаем несколько выстрелов, не всегда дают отработать полный боекомплект. Но танк хорошо защищен, если рядом что-то упадет, то экипаж останется цел», — поясняют танкисты.

На пункте управления начинают давать поправки после первого выстрела, звучат азартные выкрики «вижу попадание» и «давай еще также!». Для контрбатарейщиков ВФУ охота за танками задача не легкая, их американские радары рассчитаны на поиск минометов и классической артиллерии, траектории танковых снарядов не заложены в автоматизированные расчеты. Конечно, танк может быть обнаружен воздушной разведкой, но и попасть в него не простое дело.

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