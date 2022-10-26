Лаборатория оценила чистоту воздуха из-за пожара в Санкт-Петербурге

Лаборатория не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в среду, 26 октября.

«Превышение ПДК в воздухе в связи с пожаром на складе не зарегистрировано», ― подчеркнули в ведомстве.

В настоящий момент в тушении пожара участвуют 160 человек и 45 единиц техники. Задействованы коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. Возгоранию присвоен третий (повышенный) номер.

Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, далее она выросла до 6 тыс. кв. м, затем ― до 12 тыс. кв. м.

Также в среду стало известно, что у горящего склада частично обрушилась крыша.