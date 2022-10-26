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В бывшем хлебозаводе на Пресне откроется музей

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Фото: Пресс-служба Центра «Зотов»
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Историческое здание хлебозавода №5, построенное на Ходынской улице в Москве в 1931 году, откроется после реставрации в ноябре этого года и станет Центром изучения конструктивизма «Зотов».

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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе проекта, внутри памятника архитектуры зрителей ждут выставки, посвященные русскому авангарду во всех его проявлениях, два кинозала, общественная зона с книжным клубом и кафе, лекторий и детский клуб.

Также отмечается, что реставрация шла с 2018 года и была реализована с учетом стремления сохранить и показать разные исторические периоды существования хлебозавода.

«Здание отреставрировано так, чтобы сохранились все слои его бытования. Это был принцип архитекторов, занимавшихся его восстановлением. Таким образом, мы можем наблюдать разные добавления, наслоения, которые появлялись с течением времени, но соответствуют духу первоначального замысла», — пояснила «Известиям» гендиректор «Зотова» Дарья Филиппова.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Зрелища после хлеба: как бывший завод превратился в музей авангарда

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