Стена горящего склада частично обрушилась в Санкт-Петербурге
Частично обрушилась стена горящего склада в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 26 октября, сообщили экстренные службы агентству ТАСС.
«Часть стены на складе рухнула», — сказал собеседник агентства.
По последней информации, площадь пожара увеличилась до 12 тыс. кв. м. В МЧС уточнили, что горят строительные материалы. Пожар тушат по третьему рангу из пяти.
Накануне стало известно, что пожар произошел по адресу: Северный проезд, дом 8. Изначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем выросла до 6 тыс. кв. м.
В МЧС сообщили, что в тушении огня задействован пожарный поезд.