Стена горящего склада частично обрушилась в Санкт-Петербурге

Частично обрушилась стена горящего склада в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 26 октября, сообщили экстренные службы агентству ТАСС.

«Часть стены на складе рухнула», — сказал собеседник агентства.

По последней информации, площадь пожара увеличилась до 12 тыс. кв. м. В МЧС уточнили, что горят строительные материалы. Пожар тушат по третьему рангу из пяти.

Накануне стало известно, что пожар произошел по адресу: Северный проезд, дом 8. Изначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем выросла до 6 тыс. кв. м.

В МЧС сообщили, что в тушении огня задействован пожарный поезд.