Реклама
Прямой эфир
Общество
Главред RT Симоньян сообщила о запрете въезда в Армению
Мир
В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины
Мир
РФ выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Мир
Риши Сунак пообещал Зеленскому поддерживать Украину на прежнем уровне
Мир
США возложили ответственность на Киев за начало возможных переговоров с РФ
Мир
Норвегия выступила против предельной цены на газ
Наука
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» допущена к старту
Авто
Правительство выступило против льгот на растаможку автомобилей
Мир
Байден не будет инициировать возможный диалог с Путиным на саммите G20
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге достигла 12 тыс. кв. м
Мир
США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях
Мир
Штайнмайер пообещал передать Украине новые гаубицы и системы Mars II
Сюжет:

В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины

Белый дом заявил о расхождении взглядов Маска и администрации США на украинский кризис
0
Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взгляды американского миллиардера, совладельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и администрации США на ситуацию вокруг Украины расходятся. Об этом во вторник, 25 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

По ее словам, решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно.

«О его комментариях насчет Украины и уступок территории. Знаю, что господин Маск очень звучно об этом высказывался. Послушайте, он является частным лицом с частной компанией. Наша позиция очень ясна, я ее излагала с этой трибуны уже множество раз — относительно того, как мы видим движение данного процесса: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины. И мы очень четко об этом говорили», — заявила Жан-Пьер.

Ранее, 22 октября, газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники и близких к предпринимателю людей сообщила, что Илон Маск вызывает беспокойство у властей США из-за возросшего политического влияния. Как отмечает издание, чиновники опасаются его «могущества и безрассудства».

Накануне старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева сказал, что Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Также она заявила, что не считает, что за предпринимателем «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

Телеканал Fox News 8 октября заявил, что США захотели уничтожить Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Как считает ведущий Такер Карлсон, американские власти боятся, что у граждан страны появятся свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.

До этого, 3 октября, миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022