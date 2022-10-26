В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины

Взгляды американского миллиардера, совладельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и администрации США на ситуацию вокруг Украины расходятся. Об этом во вторник, 25 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно.

«О его комментариях насчет Украины и уступок территории. Знаю, что господин Маск очень звучно об этом высказывался. Послушайте, он является частным лицом с частной компанией. Наша позиция очень ясна, я ее излагала с этой трибуны уже множество раз — относительно того, как мы видим движение данного процесса: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины. И мы очень четко об этом говорили», — заявила Жан-Пьер.

Ранее, 22 октября, газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники и близких к предпринимателю людей сообщила, что Илон Маск вызывает беспокойство у властей США из-за возросшего политического влияния. Как отмечает издание, чиновники опасаются его «могущества и безрассудства».

Накануне старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева сказал, что Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Также она заявила, что не считает, что за предпринимателем «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

Телеканал Fox News 8 октября заявил, что США захотели уничтожить Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Как считает ведущий Такер Карлсон, американские власти боятся, что у граждан страны появятся свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.

До этого, 3 октября, миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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