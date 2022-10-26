Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Начальник связи реактивной артиллерийской бригады майор Станислав Матюнин, рассказали в оборонном ведомстве, обеспечивал связь внутри реактивной артиллерийской бригады, а также с вышестоящим командованием, когда украинские националисты применили в районе расположения расчетов бригады средства подавления радиоканалов и навигации.

Отсутствие связи между расчетами бригады лишило бы возможности командование оперативно руководить подчиненными, а также корректировать работу реактивных систем залпового огня (РСЗО). Понимая это, Матюнин оперативно настроил резервную станцию связи.

Налаженная майором по резервным каналам связь позволила оперативно передавать на позиции сведения о перемещении объектов противника, что способствовало их эффективному поражению огнем реактивной артиллерии.

Младший сержант Михаил Бондаренко, продолжили в Минобороны, обеспечивал бесперебойной и устойчивой связью парашютно-десантный батальон российских войск. Диверсионно-разведывательная группа украинских националистов атаковала позиции, где располагались средства связи батальона.

Действуя смело и решительно, Бондаренко вместе с подчиненными организовал оборону и вступил в бой с противником. В ходе боя младший сержант уничтожил трех националистов, а также, заметив, что один из его подчиненных получил тяжелое ранение, эвакуировал его из-под огня противника и оказал первую помощь. В результате диверсионная группа отступила с потерями.

Также в ведомстве сообщили о рядовом Гамзате Гусейнове, который выполнял задачи по своевременной доставке боеприпасов на стартовые позиции боевых машин в составе батареи реактивной системы залпового огня. Он неоднократно совершал рейсы в районы, находящиеся под огнем вражеской артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, ударных беспилотных летательных аппаратов.

Противник, стремясь пресечь снабжение батареи РСЗО, находящихся в районе ведения активных боестолкновений, атаковал колонну, в составе которой двигался Гусейнов. Рядовому удалось вывести автомобиль с боекомплектом из-под обстрела вражеской артиллерии и своевременно доставить боеприпасы на позиции.

Своевременно доставленные Гусейновым боеприпасы способствовали успешному выполнению задач боевыми машинами РСЗО по поражению объектов националистов.

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, младший сержант Денис Соковиков, добавили в МО РФ, выполнял задачу по взятию под контроль одного из стратегических объектов, удерживаемого вооруженными формированиями украинских националистов. После того, как группа десантировалась в районе объекта, российские солдаты уничтожили боевиков и взяли объект под свой контроль.

Противник предпринял попытку отбить объект и атаковал оборонительные рубежи российских десантников. Денис Соковиков, ведя огонь из штатного оружия, наносил урон боевикам и удерживал занимаемый рубеж. В результате, несмотря на превосходящие силы украинских националистов, российским десантникам удалось удержать объект до прибытия основных сил, после чего противник был отброшен на исходные позиции.

Спустя несколько дней Соковиков вместе с группой десантников был заброшен в район, подконтрольный боевикам, с целью корректировки артиллерийского огня. Находясь в изоляции от основных сил, группа младшего сержанта в течение трех суток вскрывала важные объекты противника и осуществляла передачу их координат и корректировку огня. Выполнив задачу, группа выбралась из данного района без потерь.

Ранее, 25 октября, полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной. Он уточнил, что в результате удара со стороны российских солдат было подбито более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), кроме того, уничтожен личный состав.

Также в этот день сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» командиру роты морской пехоты Александру Данилову и командиру танкового взвода Руслану Курбанову за их подвиги в ходе спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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