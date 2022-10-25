США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях

Вашингтон получил от России уведомление о планах провести учения своих стратегических сил. Об этом во вторник, 25 октября, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«Да, США были поставлены в известность», — сказал он, отвечая на вопрос об учениях «Гром».

По словам Райдера, уведомление было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями. Он отметил, что это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией. Как подчеркнул представитель Пентагона, США продолжат следить за российскими маневрами.

При этом Райдер отметил, что администрация США считает важным поддержание связей между американским министром обороны Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу. Однако он не уточнил, когда они могут провести новый разговор.

«И хотя у меня нет какой-либо информации, касающейся возможных в будущем разговоров, и я не буду рассуждать на эту тему, мы, безусловно, хотим сохранять открытым такой канал связи», - отметил Райдер.

Также он добавил, что Остин считает важным наличие этих механизмов поддержания связи.

Кроме того, Райдер, комментируя слова посла РФ в США Анатолия Антонова, призвавшего американцев задуматься о последствиях ядерных провокаций на Украине, заявил о поддержании открытых каналов связи с Россией с целью деэскалации.

«Мы продолжим держать открытыми каналы коммуникации с нашими союзниками или партнерами, с Украиной, а также с Россией с целью иметь возможность осуществлять деэскалацию и избегать просчетов. Я ограничусь этим», — сказал представитель Пентагона.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Кроме того, он подтвердил непоколебимую поддержку США в вопросе противостояния спецоперации РФ.

Ранее, 23 октября, Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул важность дальнейших двусторонних контактов. В этот же день в ходе телефонных переговоров они обсудили ситуацию на Украине.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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