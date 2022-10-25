В Астраханской области начался отопительный сезон

В Астраханской области стартовал отопительный сезон. Подача тепла началась в 18 из 19 муниципальных образований региона. Об этом пишет «Астрахань 24» во вторник, 25 октября.

В самой Астрахани отопление начнут подавать 26 октября.

Как отмечается в материале, в социальные учреждения подача тепла осуществляется после письменной заявки руководителя, вне зависимости от температуры на улице.

17 октября стало известно, что во всех районах Хабаровского края начался отопительный сезон. В регионе запустили 425 котельных и 64 дизельные электростанции. Сначала тепло получили больницы, детские сады и школы.