В Сыктывкаре открыли памятник чернобыльцам

В Эжвинском районе Сыктывкара открыли памятник жертвам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.. Об этом во вторник, 25 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на администрацию района.

Памятник появился в сквере Мирный.

В ходе церемонии открытия память погибших при ликвидации и умерших в результате последствий аварии почтили минутой молчания.

Инициаторами установки стали местные жители — участники событий на ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ планируют включить памятники, которые в последние годы были установлены в Крыму. Так, в реестр попадут памятники вежливым людям, Екатерине II, Народному ополчению, Сергию Радонежскому и Амет-Хану Султану в Симферополе. Соответствующие документы направили на рассмотрение.