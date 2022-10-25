Названы сроки завершения реконструкции Северного въезда в Калугу
В Калуге реконструкцию Северного въезда планируют завершить в 2023 году. Об этом во вторник, 25 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на начальника управления капитального строительства Калуги Виталия Леонова.
Сроки сместились — ранее закончить работы планировалось во второй декаде декабря. По словам Леонова, это произошло из-за увеличившегося объема работ и изменения границ проектирования объекта.
Сейчас ведется подготовка к переврезке газопровода. До 15 ноября собираются уложить новый асфальт.
Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили на дорогах Якутска. Ремонт закончен на 27 улицах.