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На улицах Владивостока уложили новый асфальт

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Во Владивостоке на некоторых улицах уложили новый асфальт. Об этом во вторник, 25 октября, пишет zr.media со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, ремонт провели на улице Русской в районе остановки «Кутузова». Перед этим здесь смонтировали бортовые камни и установили новое основание пешеходной зоны.

На прошедшей неделе в порядок были приведены пешеходные зоны в районе улицы Гамарника, 12а. Ремонт провели на улице Станюковича. Также его начали на улице Чкалова.

«Дорожный ремонт недавно проведен еще на нескольких участках: участок от Окатовой, 21 до Вязовой, 9, на Русской, 11а, Калинина, 51, Пестеля, 5, Станюковича, 56, Героев-Тихоокеанцев, 18, Черемуховой, 18а, Сахалинской, 33 и по другим адресам», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили на дорогах Якутска. Ремонт закончен на 27 улицах.

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