В Петербург пришли первые заморозки

Первые заморозки зафиксировали в центре Санкт-Петербурга утром во вторник, 25 октября. Об этом пишет ИА FlashNord со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Как отметил специалист, на главной городской метеостанции в период с 6 до 9 утра 25 октября отмечалось -0,6 градуса. Показатель стал минимальным с весны.

В Ленобласти зафиксировали морозы до -8 градусов.

Как рассказал Леус накануне, в XXI веке самые ранние заморозки в Санкт-Петербурге наблюдались 4 октября 2002 года, а позднее всего морозы приходили 7 ноября 2008 года.