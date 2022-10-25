Один человек пострадал в ДТП в Орле

Один человек получил травмы в результате дорожной аварии в Орле. Об этом во вторник, 25 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне в 18:30 на Московском шоссе. При повороте налево на улице Паровозная водитель Lada не уступил дорогу и столкнулся с Daewoo, который двигался во встречном направлении. Пассажирка Daewoo — женщина 1985 года рождения — получила травмы.

Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.