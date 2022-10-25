Один человек погиб в ДТП в Тверской области

Один человек стал жертвой дорожной аварии в Тверской области. Об этом во вторник, 25 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло на трассе М-10 в Калининском районе области. На 158-м км водитель «ВАЗ-2112» потерял управление, врезался в столб и погиб. Как отметили в ведомстве, мужчина до сих пор использовал летнюю резину. Обстоятельства аварии уточняются.

22 октября директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю нужно при температуре ниже пяти градусов. При этом такая рекомендация актуальна для всех категорий автомобилей.

Как подчеркнул эксперт, при выборе шин не рекомендуется экономить и пренебрегать качеством продукции, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. Также Константинов рекомендовал не приобретать подержанные шины.