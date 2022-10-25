Писатель Иван Черных умер в возрасте 95 лет

Писатель и журналист Иван Черных умер в возрасте 95 лет в Москве. Об этом стало известно 25 октября.

По данным «Известий», Черных скончался у себя дома на Вильнюсской улице.

После окончания Военного авиационного училища он работал корреспондентом газеты «Красная звезда». В 1963 году поступил в Литературный институт имени Горького. С 1979 года Черных был членом Союза писателей.

Писатель получил известность благодаря военным и криминальным романам «Нелетная погода», «Гарантирую жизнь», «Правый берег», «Злой ветер афганец», «Баксы не пахнут», «Гадюка на груди», «Бандит и опер» и другим.