В Тамбове начали готовить к зиме фонтаны

В Тамбове начали готовить к зиме городские фонтаны. Об этом во вторник, 25 октября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на городскую администрацию.

Всего в городе 21 фонтан. Все они сейчас выключены.

Как рассказал глава службы по содержанию фонтанов Дирекции благоустройства и озеленения Сергей Карташов, объекты у которых оборудование снимается не полностью, накрывают каркасом из деревянного настила и поликарбоната.

Пешеходные фонтаны накрывают невысокими защитными коробами, чтобы в них не попадала соль и грязь.

Все фонтаны планируют подготовить к зиме до середины ноября.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что сезон фонтанов завершился в Петербурге. До конца месяца все фонтаны будут законсервированы. Воду полностью сольют и уберут мусор.