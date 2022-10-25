В Рязани отреставрируют две церкви кремля

В Рязани отреставрируют Богоявленскую церковь и Успенский собор, которые являются частью ансамбля Рязанского кремля. Об этом во вторник, 25 октября, пишет 62INFO.ru со ссылкой на тендеры, которые были размещены на сайте госзакупок.

Согласно документам, на реставрацию Богоявленской церкви выделят 120 млн рублей. Успенского собора — 35 млн рублей.

В храмах проведут реставрацию фундамента, деревянных, каменных и металлических элементов, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора.

Работы планируется завершить 30 апреля 2023 года, отмечает РИА «7 новостей».