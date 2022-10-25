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Дом и баня загорелись в Ульяновской области

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В рабочем поселке Глотовка Инзенского района Ульяновской области загорелись дом и баня. Об этом во вторник, 25 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел вечером 23 октября в переулке Калинина. Вспыхнули деревянный нежилой дом размером 6х7 метров и хозяйственные постройки.

«В тушении участвовали 12 человек личного состава и четыре единицы техники», — рассказали в ведомстве.

В результате пожара дом получил повреждения. Бревенчатый сарай полностью сгорел. Также оказалась повреждена бревенчатая баня.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Ранее в этот день пожар произошел в многоэтажном доме в Красноярске. Из дома были эвакуированы 43 человека, в том числе семеро детей. В результате пострадал маленький мальчик, который находился в соседней квартире и надышался угарным газом.

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