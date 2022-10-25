Автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Липецке
В Липецке автомобиль сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом во вторник, 25 октября, пишет GOROD48 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 24 октября около 06:00 на улице Катукова. Водитель Toyota наехал на пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенку оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
«Автоинспекторы разыскали водителя по горячим следам – им оказался 75-летний мужчина», — рассказали в ведомстве.
Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.