Бывший проректор Курской сельхозакадемии заплатит штраф за мошенничество

В Курске Ленинский районный суд признал виновной в мошенничестве в крупном размере бывшего проректора сельхозакадемии по административной и финансовой работе, экс-руководителя планово-экономического отдела академии Натальи Коптевой. Об этом во вторник, 25 октября, пишет ИА «Абирег».

Ей назначили наказание в виде штрафа размером 500 тыс. рублей. Также была взыскана сумма ущерба академии — около 300 тыс. рублей.

По информации суда, Коптева решила украсть деньги, которые выделялись на надбавку за интенсивность труда, увеличение объема работы и научно-исследовательскую деятельность сотрудникам сельхозакадемии.

Приказ о надбавках она подписала, когда исполняла обязанности ректора. После этого она получила от сотрудника 80 тыс. рублей и забрала их.

Кроме того, в декабре 2018-го специалист по кадрам якобы передала начисленные 150 тыс. рублей, в феврале 2019-го специалист по охране труда – 120 тыс. рублей. Осенью 2019-го специалист по охране труда, комендант и главный инженер получили и передали обвиняемой в общей сложности 298,6 тыс. рублей.

До оглашения приговора Коптева находилась под домашним арестом.