В Липецке автомобиль столкнулся с трамваем

Во вторник, 25 октября, автомобиль столкнулся с трамваем в Липецке. Об этом пишет LipetskMedia.

Как отмечается в материале, ДТП произошло на улице Циолковского. Автомобиль, проезжая трамвайные пути, не пропустил трамвай.

О пострадавших не сообщается.

После столкновения образовалась пробка из трамваев в сторону Центрального рынка.

Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.