Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы».

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — сказал он журналистам.

Между тем Полянский отметил, что Россия, раскрыв планы Украины по ядерной провокации, помешала намерениям киевского режима. По его словам, из-за этого сейчас «в украинских правящих кругах поднялась большая суета».

«Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу», — добавил Полянский, указав, что у Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ.

Однако Полянский выразил обеспокоенность того, что Киев может возобновить деятельность по созданию «грязной бомбы» и после визита инспекторов МАГАТЭ. Он указал, что «нельзя быть на 100% уверенным, что Украина не поступит именно так».

Ранее, 25 октября, постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область), чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке «грязной бомбы», а от контролирующих западных спонсоров — «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».

Дипломат отметила, что цель этой провокации состоит в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Она указала, что власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что «это выльется в мощную антироссийскую кампанию», которая, как ожидается авторами провокации, подорвет доверие к Москве ее партнеров, а также приведет к изоляции РФ на международной арене.

Минобороны России организовало в свою очередь работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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