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«Аэрофлот» временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября

«Аэрофлот» 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Аэрофлот» 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы в связи с техническими работами. Об этом 25 октября сообщается на сайте компании.

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«В связи с проведением технических работ с 02:00 (мск) 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»)», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что регистрация будет по-прежнему доступна в аэропорту вылета.

Кроме того, компания временно приостанавливает продажу субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении.

В начале сентября стало известно, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования билетов Leonardo. Отмечалось, что в компании ожидается более 80% российского программного обеспечения к 2024 году, а к 2027-му — 100%.

На систему Leonardo уже перешел лоукостер «Победа», который вместе с авиакомпанией «Россия» входит в группу «Аэрофлот».

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