Байден назвал возможное применение ядерного оружия на Украине «серьезной ошибкой»

Применение Россией ядерного оружия на Украине станет «серьезной ошибкой». Об этом 25 октября заявил президент США Джо Байден.

«Россия сделала бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактический ядерный боезаряд на Украине. Я вам еще не гарантирую, что речь идет об операции под ложным флагом. Я этого не знаю. Тем не менее это была бы серьезная, серьезная ошибка», — сказал он журналистам.

О том, что Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой «грязной бомбы», сообщалось 23 октября. По данным источников, цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и тем самым запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию.

При этом США, Франция и Великобритания отвергли данные утверждения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации. Она обратила внимание, что политический истеблишмент США якобы «сумел за секунду проанализировать» информацию о провокации и сделать вывод о том, что она не соответствует действительности.

24 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России о «грязной бомбе». Как уточнил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, во время телефонного разговора Остин подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Кроме того, глава американского ведомства заявил, что США не согласны с утверждениями Москвы относительно происходящего на Украине.

Между тем 24 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты Международного агентства по атомной энергии посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Украины.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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