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Байден назвал возможное применение ядерного оружия на Украине «серьезной ошибкой»

Байден: США не утверждают, что Россия способна провести на Украине «операцию под ложным флагом»
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Применение Россией ядерного оружия на Украине станет «серьезной ошибкой». Об этом 25 октября заявил президент США Джо Байден.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

«Россия сделала бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактический ядерный боезаряд на Украине. Я вам еще не гарантирую, что речь идет об операции под ложным флагом. Я этого не знаю. Тем не менее это была бы серьезная, серьезная ошибка», — сказал он журналистам.

О том, что Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой «грязной бомбы», сообщалось 23 октября. По данным источников, цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и тем самым запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию.

При этом США, Франция и Великобритания отвергли данные утверждения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации. Она обратила внимание, что политический истеблишмент США якобы «сумел за секунду проанализировать» информацию о провокации и сделать вывод о том, что она не соответствует действительности.

24 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России о «грязной бомбе». Как уточнил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, во время телефонного разговора Остин подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Кроме того, глава американского ведомства заявил, что США не согласны с утверждениями Москвы относительно происходящего на Украине.

Между тем 24 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты Международного агентства по атомной энергии посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Украины.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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