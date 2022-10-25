Массовый сбой WhatsApp объяснили технической ошибкой

Массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) произошел 25 октября из-за технической ошибки со стороны компании – владельца мессенджера. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель компании рассказал, что в настоящее время проблема решена, а также принес извинения за доставленные неудобства.

Глобальный сбой в работе мессенджера произошел ранее в этот день. Пользователи из разных стран, в том числе России, Турции и Украины, пожаловались на проблемы с соединением с сервером и отправкой сообщений. Наибольшее количество жалоб поступило из стран Европы.

Позднее сообщалось о восстановлении работы WhatsApp. В руководстве компании заявили, что знают о проблемах и работают над их решением.

Как предположил в беседе с «Известиями» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, сбой мог произойти из-за того, что трафик пошел «другим путем». По его словам, вероятно, проблемы связаны с неполадками программной части.