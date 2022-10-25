Журналист Зыгарь заключил брак с актером Щербаком в Португалии

Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) журналист Михаил Зыгарь (внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) женился в Португалии на актере Жан-Мишеле Щербаке.

«Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»). Любовь, свобода, правда, счастье», — написал Зыгарь на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Щербак, в свою очередь, сообщил, что они находятся в отношениях три года.

До этого Зыгарь состоял в браке с журналисткой Майей Стравинской. У них есть общая дочь.

Накануне комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений (ЛГБТ), педофилии и смены пола. Ожидается, что законопроект рассмотрят 27 октября.

Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на полный запрет пропаганды ЛГБТ в РФ. Предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду нетрадиционных отношений, а также ввести запрет на распространение подобной информации в СМИ и рекламе.

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 млн рублей, за пропаганду педофилии — до 10 млн рублей и до 4 млн рублей за пропаганду смены пола среди детей.