Украине потребуется €4 млрд и сотни тысяч обогревателей для прохождения зимы

Для прохождения грядущего отопительного сезона Украине необходимо €4 млрд, а также сотни тысяч единиц оборудования для водо- и энергоснабжения. Об этом заявил глава министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Выступая на международной донорской конференции по восстановлению Украины в Берлине, Чернышов сообщил, что деньги нужны для того, чтобы пережить зиму, реконструировать дома, поддержать сферы здравоохранения и энергоснабжения.

«Мы хотим, чтобы миллион украинцев вернулись домой до конца года, и им нужны достойные условия», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

По словам министра, в краткосрочной перспективе Украине нужны 3 тыс. единиц мобильных станций очистки воды, 1,5 тыс. станций отопления, 25 тыс. дизельных генераторов и 300 тыс. электрических обогревателей. При этом он подчеркнул, что в настоящее время закуплено лишь 6 тыс. генераторов.

Выступая на этой же конференции, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Европу в задержке выплат. Так, по его словам, Украина не получила еще «ни цента» из $17 млрд, которые должны быть переданы в рамках плана быстрого восстановления страны.

В целом во время своего выступления Зеленский запросил у Евросоюза $38 млрд на покрытие дефицита бюджета. После начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно.

Как сообщила во время конференции фон дер Ляйен, ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. По ее словам, в 2022 году страна получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине. ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, сказал он.

До этого, 18 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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