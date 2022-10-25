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Немцы усомнились в воздушной тревоге во время визита Штайнмайера на Украину

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Жители Германии подозрительно отнеслись к воздушной тревоге, объявленной во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Об этом они написали 25 октября в Twitter.

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В ответах под сообщением программы Tagesschau многие удивились тому, как тревога совпала с приездом политика.

«Так, а тревога настоящая или тестовая?» — спросил один из пользователей.

«Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора», — сказал другой.

«Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога», — отметил еще один.

25 октября сообщалось, что Штайнмайер провел час в бомбоубежище в городе Корюковке Черниговской области из-за воздушной тревоги.

В этот день президент Германии впервые с начала спецоперации РФ по защите Донбасса прибыл с визитом на Украину. В ходе посещения Киева Штайнмайер пообещал дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина.

Визит политика на Украину должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его по соображениям безопасности. Как отметил немецкий таблоид Bild, поездка политика согласовывалась несколько недель.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. После этого Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. После ряда обсуждений Киев и Берлин решили, что разногласия улажены, и Штайнмайер снова запланировал отправиться на Украину.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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