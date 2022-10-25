Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы по всем направлениям

Необходимо увеличить темпы работы по всем направлениям. Об этом 25 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

«Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — отметил Путин.

Кроме того, президент отметил, что необходимо усиливать конкуренцию для повышения качества продукции.

«Здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора», — подчеркнул глава государства.

Путин указал, что обратную связь чиновники и производители должны получать из первых рук.

Также, по его словам, снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным.

Путин 21 октября подписал указ о создании координационного совета для потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции на Украине. Структуру возглавляет премьер-министр России Михаил Мишустин.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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