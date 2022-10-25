Реклама
Прямой эфир
Общество
Журналист Bild сопроводил кадрами «Известий» фейк о «продвижении ВСУ»
Политика
Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания
Общество
В Волгограде ликвидирован пожар в цеху по производству радиаторов
Общество
Путин заявил о необходимости улучшить административные процедуры в РФ
Политика
В Госдуме обвинили Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне
Мир
Сопредседатель АдГ раскритиковал план Шольца по восстановлению Украины
Политика
В Кремле пока не определили представителей России на саммите G20
Мир
Стал известен новый состав правительства Великобритании
Мир
Послов РФ и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевской премии
Мир
Байден заявил о желании сотрудничества с новым премьером Британии
Мир
Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе
Мир
США поставили Украине более 1 млн снарядов с февраля
Сюжет:

МИД Эстонии призвал ЕС принять девятый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС принять девятый пакет санкций против России
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз должен принять девятый пакет антироссийских санкций. Об этом 25 октября заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины», — сказал он по итогам встречи с французской коллегой Катрин Колонна.

Прямой отжим: у россиян отбирают недвижимость в Эстонии
Владельцы домов и квартир столкнулись с фактической экспроприацией

По сообщению пресс-службы МИДа, Рейнсалу направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.

Рейнсалу также призвал страны Запада поставить на Украину средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, а также ракеты для защиты гражданской инфраструктуры.

20 октября о необходимости обсуждения нового пакета санкций в отношении России заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что необходимо создать трибунал «за преступления против Украины» и ввести новые санкции против России, а также в отношении Белоруссии за то, что власти страны поддерживают РФ.

Ранее, 19 октября, высокопоставленный источник в Брюсселе заявил журналистам о том, что ЕС ввел уже так много санкций против России, что его возможности для принятия новых мер становятся всё более ограниченными.

До этого, 16 октября, стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

Восьмой пакет антироссийских санкций был принят 6 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

23 сентября глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022