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МИД расширил список представителей Евросоюза, которым запрещается въезд в Россию

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Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза (ЕС), последовавшие после вхождения в конце сентября в состав России новых регионов, расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили 25 октября в МИДе.

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Речь идет в том числе о представителях коммерческих структур, производящих оружие и военную технику и участвующих в поставках вооружения Киеву.

Кроме того, ограничения распространили на отдельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Данные меры, как заявили в МИДе, приняты в ответ на новые ограничения ЕС, введенные против России 6 октября из-за воссоединения с Российской Федерации республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В МИД России добавили, что любые недружественные шаги со стороны западных стран и дальше будут получать «своевременный и адекватный ответ».

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов. В начале сентября Россия также расширила список представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым запрещен въезд на территорию страны. Это был ответ на введенные ранее санкции.

Санкционное давление на Россию со стороны Запада усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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