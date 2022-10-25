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Спецслужбы опубликовали кадры взрыва машины в Мелитополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спецслужбы опубликовали кадры взрыва автомобиля в Мелитополе в результате которого пострадали шесть человек. Видео оказалось в распоряжении «Известий» 25 октября.

Судя по кадрам, взрывное устройство, сработавшее около здания, находилось в задней части минивена.

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Ранее во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что преступники попали на кадры видеонаблюдения. В настоящий момент их ищут по ориентировкам.

25 октября в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве, который произошел рядом со зданием бизнес-центра, где находится редакция местной телекомпании «ЗаТВ». В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах.

По последней информации, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок 12 лет.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители пострадавших из-за взрыва квартир в Мелитополе получат компенсацию. По его словам, в результате теракта в некоторых домах были выбиты стекла, также пострадали машины.

Ранее, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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