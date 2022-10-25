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Восстановить ж/д часть Крымского моста поручили до декабря 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Работы по восстановлению железнодорожной части Крамского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, следует из распоряжения правительства России, опубликованного 25 октября на официальном портале правовой информации.

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Восстановлением железнодорожной части моста будет заниматься ООО «Нижнеангарсктрансстрой», назначенное ранее единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста в 2022 и 2023 годах.

В распоряжению уточняется, что компания может привлечь к работам соисполнителей, но при условии, что 50% работ выполнит самостоятельно.

Как сообщал 23 октября вице-премьер Марат Хуснуллин, проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. На данный момент подробно отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной ветки.

Ранее, 21 октября, вице-премьер рассказал о ходе восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, в настоящее время завершается демонтаж обвалившихся пролетов. Он уточнил, что сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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