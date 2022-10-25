В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку

Грузовой поезд столкнулся во вторник, 25 октября, с автовышкой в Омской области. Следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Производство начали по статье «Нарушение правил эксплуатации и безопасности движения железнодорожного транспорта».

Столкновение произошло на перегоне станций Любино и Петрушенко. Поезд, выполнявший маневр, столкнулся с автовышкой, которая была задействована при ремонтных работах рядом с железнодорожными путями.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

Одна из опор линии электропередачи получила повреждение. В связи с этим возможны задержки в отправке железнодорожных составов.

Ранее, 10 октября, поезд врезался в грузовой автомобиль станции в Приморском крае. Движение составов на участке было временно приостановлено.

Инцидент произошел днем на станции Раздольное двухпутного участка Уссурийск — Амурский залив. Водитель грузовика нарушил правила движения и выехал на железнодорожные пути перед проходящим составом. Машинист заметил машину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили локомотив и опора контактной сети.