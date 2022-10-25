Британский радиоведущий умер в прямом эфире

Британский радиоведущий Тим Гоф скончался в возрасте 55 лет, ведя утреннюю программу в прямом эфире. Об этом 24 октября сообщила радиостанция Gen X Radio, на которой он работал.

Гоф умер в этот день. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Он вел передачу из собственного дома.

«Тим работал на радио с 1980-х годов и вернулся с пенсии, чтобы полностью посвятить себя нашему проекту, который вернул местное коммерческое радио в его любимый Саффолк. Он был очень взволнован нашим запуском DAB в конце месяца», — заявил управляющий директор радиостанции Джейс Хэйзелл.

Подробности инцидента не приводятся.