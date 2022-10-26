Почти треть россиян расстраиваются при виде людей в такой же одежде

Почти треть россиян (28%) расстраиваются, когда видят людей в таких же вещах, следует из результатов опроса, проведенного ювелирным брендом SOKOLOV и аналитическим агентством А2:Research. С данными исследования 26 октября ознакомились «Известия».

Так, 90% россиян сообщили, что встречали людей в таких же вещах, как у них, при этом чаще всего это происходит с одеждой из массмаркета (66%). Каждый четвертый опрошенный встречал людей с похожей сумкой, столько же — в такой же обуви.

Грустят после таких встреч 28% россиян, еще 18% испытывают злость. В то же время 27% респондентов, напротив, забавляет такая же одежда на других людях. Половине россиян (48%) особенно важно, чтобы никто не пришел в похожих вещах на вечеринку или праздник. А 16% респондентов не хотят видеть людей в такой же одежде в офисе.

Для каждого третьего россиянина (31%) важно, чтобы ни у кого не было таких же вещей, как у него. Больше всего россиянам не нравятся, когда видят кого-то в такой же одежде (27%), обуви (15%) или с похожей сумкой (15%). Из ювелирных украшений опрошенных сильнее расстраивают одинаковые браслеты — этот вариант ответа выбрал каждый 10-й участник опроса.

При этом 79% россиян хотя бы раз делали вещи на заказ. Больше половины опрошенных (56%) заказывали эксклюзивные ювелирные украшения. Чаще всего из ювелирных украшений россияне делают на заказ обручальные кольца (20%) и браслеты (19%). Также респонденты любят эксклюзивную одежду (28%), очки (16%) и обувь (11%).

По данным SOKOLOV Atelier, чаще всего ювелирные украшения на заказ делают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также эксклюзивные украшения любят в Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Волгограде и Краснодаре. Обычно их заказывают женщины (60%) в возрасте от 36 лет. Чаще всего эксклюзивные вещи заказывают, чтобы сделать подарок себе (41%) или партнеру (31%).

Выяснилось также, что большинство россиян (64%) готовы переплачивать за эксклюзивные вещи. При этом каждый третий опрошенный (34%) готов переплачивать только за брендовый эксклюзив.

3 октября сообщалось, что почти половина (около 45%) россиян покупают одежду специально для работы. Причем чаще всего это делают специалисты из сфер производства, агропрома, строительства, образования и науки. За один раз большинство тратит на офисную одежду от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.