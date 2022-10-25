Представитель Штайнмайера назвал его отношения с Зеленским «ухабистыми»

Между президентами Германии и Украины Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским установились «ухабистые» отношения. Об этом 25 октября заявил пресс-секретарь немецкого лидера, чьи слова приводит ZDF.

В этой связи визит Штайнмайера в Киев, состоявшийся 25 октября, является поводом для примирения глав двух государств, отмечается в материале.

В ходе поездки Штайнмайеру подарили букет ирисов. Это стало намеком на поставку Германией систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Визит Штайнмайера на Украину должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его по соображениям безопасности. Как отметил немецкий таблоид Bild, поездка политика согласовывалась несколько недель.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. После этого Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. После ряда обсуждений Киев и Берлин решили, что разногласия улажены, и Штайнмайер снова запланировал отправиться на Украину.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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