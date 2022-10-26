Чуткая реакция

На днях вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минпросвещения провести мониторинг уровня подготовки школьных педагогов-психологов и социальных педагогов. С чем это связано и зачем нужно?

У школьных психологов сейчас довольно большой функционал: они занимаются психологической диагностикой, коррекционной работой, консультированием родителей и учителей, принимают участие в педсоветах и родительских собраниях, занимаются психопрофилактикой. С помощью психолога проходит процесс адаптации детей в школе, решение конфликтных ситуаций. Также психологи ведут профориентацию подростков, проводят психологическую подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Нередко в поле зрения школьного психолога попадают преимущественно «проблемные дети» — те, у кого есть сложности с освоением школьной программы, проблемы в поведении, особые семейные обстоятельства или особенности здоровья.

Школьный психолог должен своевременно выявлять тех детей, которым нужна помощь, и оказывать им необходимую поддержку. Это может быть индивидуальная коррекционная работа, групповая работа с классом, рекомендации педагогам и родителям с учетом возрастных и личностных особенностей детей.

Еще одна категория детей, которым требуется особое внимание психолога, — одаренные дети. Но обычно они попадают в поле зрения школьного психолога реже, так как вокруг них не возникает «пожаров».

Каждый год школьный психолог составляет план работы на год. Несмотря на то, что стандарты работы и функционал школьных психологов едины, в каждой школе могут быть свои «особые потребности». Исходя из них, психолог планирует формы работы (консультации, тренинги, лекции) и ту аудиторию, на которую будет направлен фокус внимания.

Как пример можно привести школы с большим количеством детей, переехавших из других регионов и не владеющих русским языком как родным. В такой школе требуется обратить внимание на вопросы адаптации прибывших, толерантного отношения детей друг к другу, предотвращения конфликтов на фоне ксенофобии и этнической нетерпимости.

Или школы, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья — там работа педагога-психолога будет включать в себя сопровождение детей, имеющих специфические нужды. В каждом из случаев работа школьного психолога будет учитывать потребности детей и коллектива школы.

В зависимости от численности учащихся и задач, которые стоят перед администрацией, в школе может быть один психолог или целая психологическая служба, состоящая из нескольких специалистов. Количество психологов и состав психологической службы школы определяет администрация образовательного учреждения самостоятельно. Есть рекомендация иметь одного педагога-психолога на 500 учащихся, но решение всё равно за директором.

Важно отметить, что школьный психолог не обязан работать с каждым учеником. Кроме того, для работы со школьниками психологу требуется письменное согласие на психолого-педагогическое сопровождение от родителей или лиц, их заменяющих. Если такого согласия родители не дали, психолог не имеет права работать с ребенком.

Обычный школьный психолог работает с детьми практически всех возрастов — от 6 до 18 лет, а также со взрослыми — педагогами и родителями. Он должен уметь проводить психодиагностику, индивидуальные коррекционные занятия, групповые тренинги, выступать публично, решать внутришкольные конфликты. Это предполагает высокий уровень профессиональной подготовки.

Сейчас для того, чтобы работать педагогом-психологом в школе, специалист должен иметь соответствующее образование и практические навыки. По факту, чтобы стать школьным психологом, бывает достаточно пройти переподготовку на базе высшего образования, полученного по другой специальности. Далеко не всегда уровень подготовки на самом деле соответствует тому, что должен знать и уметь хороший школьный психолог.

Однако мониторинг уровня подготовки, о котором идет речь, скорее всего, будет включать в себя проверку соответствия образования школьных психологов формальным требованиям, так как наличие диплома установленного образца — это основной критерий, по которому администрация школы может оценивать претендентов на вакансию педагога-психолога.

Теоретически в школах ставки педагогов-психологов могут занимать специалисты, формально не имеющие необходимого образования. Именно эти факты и может выявить мониторинг.

Особое внимание к работе школьных психологов привлекают ситуации шутинга, суициды подростков или другие драматические события, связанные с детьми и образовательными учреждениями. Закономерно возникает вопрос: почему такое стало возможно, если в школе есть специалист, который должен следить за психологическим благополучием детей?

Безусловно, возможности и ответственность школьного психолога в предотвращении трагедий ограничены должностной инструкцией и согласием родителей на вмешательство психолога в воспитание ребенка. Однако педагог-психолог может чутко реагировать на проблемные ситуации в школе, принимать активное участие в решении внутришкольных конфликтов, регулярно и «не для галочки» проводить плановую психодиагностику, доводить ее результаты до администрации школы, педагогов и родителей. Даже при высоком уровне профессионализма школьных психологов залогом психологического благополучия и безопасности детей является психологическое благополучие их родителей.

Автор — практикующий школьный психолог

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