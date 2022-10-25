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Экс-сотрудник СБУ рассказал об обучении у иностранных наемников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, как обучался у иностранных наемников. Об этом он сообщил 25 октября корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой.

По его словам, иностранные инструкторы приезжали на Украину и делились с местными силовиками своим опытом.

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«Раз в полгода-год эти мероприятия проводились. Люди с Украины выезжали куда-то в европейские страны. Также и к нам приезжали. Это же был обмен опытом изначально, как действуют специальные службы», — рассказал мужчина.

На Украину приезжали инструкторы из ФРГ, Польши и Великобритании.

«Люди со спецподразделений ездили в Америку или в другие какие-то страны, там проходили переподготовку», — отметил он.

Признаки того, что Украину будут использовать как плацдарм НАТО, были уже давно, заключил он.

Как отметила корреспондент «Известий», экс-сотрудник СБУ помог найти российским военнослужащим тайники украинских боевиков на территории Херсонской области.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

17 октября пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По словам пленного, он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

14 октября разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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