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В Волгограде ликвидирован пожар в цеху по производству радиаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар в цехе по производству алюминиевых радиаторов одного из промышленных предприятий в Волгограде ликвидировали. Об этом ГУ МЧС по региону сообщает во вторник, 25 октября.

Ликвидация пожара зафиксирована в 18:00 мск, передает RT.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара. По предварительным данным ведомства, произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе на площади 40 кв. м, пишет «Федеральное агентство новостей».

В рамках надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, в том числе по обеспечению безопасности условий охраны труда.

В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщает телеканал «360».

О ЧП на этом заводе стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что на месте происшествия работают спасатели.

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