В Волгограде ликвидирован пожар в цеху по производству радиаторов
Пожар в цехе по производству алюминиевых радиаторов одного из промышленных предприятий в Волгограде ликвидировали. Об этом ГУ МЧС по региону сообщает во вторник, 25 октября.
Ликвидация пожара зафиксирована в 18:00 мск, передает RT.
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара. По предварительным данным ведомства, произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе на площади 40 кв. м, пишет «Федеральное агентство новостей».
В рамках надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, в том числе по обеспечению безопасности условий охраны труда.
В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщает телеканал «360».
О ЧП на этом заводе стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что на месте происшествия работают спасатели.